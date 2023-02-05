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Сегодня, 09:48

Капризов: «Матч звезд НХЛ этого года — особенный, в этот раз было много русских игроков»

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о своих впечатлениях от Матча звезд НХЛ-2023.

Форвард выступал за команду Центрального дивизиона, который в полуфинале обыграл Тихоокеанский дивизион (6:4), а в финале уступил Атлантическому дивизиону (5:7).

«Если сравнивать с прошлым годом, то Матчи звезд получились похожими. Мне понравились оба, но Матч звезд этого года — более особенный, потому что в этот раз было много русских игроков, было много возможностей пообщаться с ними, провести время вместе. Мы жили в одном отеле с Шестеркиным и Сорокиным, ходили вместе с другими русскими хоккеистами на ужин», — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».

В Матче звезд НХЛ-2023 приняли участие девять российских хоккеистов. Помимо Капризова, это были вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Андрей Василевский, а также нападающие Артемий Панарин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Александр Овечки и Владимир Тарасенко.

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