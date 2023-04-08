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Сегодня, 14:40

Капризов — об отсутствии из-за травмы: «Это было совсем не прикольно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

«Это было совсем не прикольно. Я еще никогда в моей карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Максимум неделя или полторы, так что это было определенно тяжело. Но, вы знаете, нужно постараться найти позитив в этом, продолжать работать и прогрессировать», — приводит слова Капризова NHL.com.

Россиянин получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

«Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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