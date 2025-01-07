Кирилл Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в первую символическую сборную франшизы в XXI веке.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли форварды Мариан Габорик и Микко Койву, защитники Юнас Бродин и Джаред Сперджен, а также вратарь Никлас Бекстрем.

Во вторую сборную попали нападающие Эндрю Брюнетт, Йоэль Эрриксон Эк и Зак Паризе, защитники Ник Шульц и Райан Сутер, вратарь Деван Дубник.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

Всего на счету Капризова 380 (183+197) в 312 матчах за «Миннесоту».