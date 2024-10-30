Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.

30 октября в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (5:3) россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. Теперь у него 18 (5+13) очков в 9 матчах нынешнего сезона.

Первое место в списке лучших бомбардиров лиги с Капризовым делит форвард «Вегаса» Марк Стоун, у которого также 18 (5+13) очков, которые он набрал в 10 играх. На третьем месте — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 17 (3+14) очков в 10 встречах.

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2024/25

1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 18 (5+13) очков.

1. Марк Стоун («Вегас») — 18 (5+13)

3. Кэйл Макар («Колорадо») — 17 (3+14)

4. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 (5+11)

4. Джек Айкел («Вегас») — 16 (3+13)

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 16 (7+9)

7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 15 (6+9)

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 14 (8+6)

8. Кайл Коннор («Виннипег») — 14 (8+6)

8. Тим Штюцле («Оттава») — 14 (5+9)

8. Джаред Маккэнн («Сиэтл») — 14 (5+9)

8. Микко Рантанен («Колорадо») — 14 (4+10)

8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 14 (3+11)