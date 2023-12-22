Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:13

Капризов — о Росси, который заступился за него в матче с «Монреалем»: «Это машина!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о драке своего сокомандника Марко Росси с защитником «Монреаля» Кейденом Гуле. Росси заступился за россиянина после того, как Гуле толкнул Капризова на борт.

«После этого силового приема я поднял голову и вижу, как Марко дерется. Я сказал: «Ух ты!» Это настоящая машина. Он сделал большую работу. Я и раньше знал, что Росси всегда готов помочь. Он машина», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо.

Капризов в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) набрал 3 (1:2) очка. Он забросил победную шайбу в овертайме. «Миннесота» набрала 32 очка и занимает 10-е место в Западной конференции.

Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Коламбуса&raquo;. Победные шайбы Овечкина и Капризова, дубль Бучневича: все голы россиян в НХЛ 22 декабря

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
Обсудить
Читайте также
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Самсонов после замены в матче с «Баффало» заявил, что у него худший период в карьере

Овечкин вышел на чистое второе место в истории по очкам в овертаймах