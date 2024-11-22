Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:30

Князев: «С каждым матчем в НХЛ Гребенкин будет только прогрессировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Кирилл Князев, представляющий интересы нападающего «Торонто» Никиты Гребенкина в России, прокомментировал дебют россиянина в НХЛ.

«Очень рад за Никиту, что он дебютировал в сильнейшей лиге мира! Я уверен, что с каждым матчем он будет только прогрессировать и станет железным игроком основного состава, а в ближайшем будущем — лидером «Торонто». У него все для этого есть», — цитирует Legalbet Князева.

В четверг, 21 ноября, Гребенкин сыграл 11 минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0).

Источник: Legalbet
Хоккей
НХЛ
Никита Гребенкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
Ротенберг испортил положение Ларионова. Что произошло в матче СКА – «Торпедо»
Сегодня
Вчера
Неделя