Князев: «В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится»

Бывший нападающий клубов КХЛ Кирилл Князев прокомментировал назначении Джессики Кэмпбелл на пост помощника главного тренера «Сиэтла».

«В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится. Пока это выглядит нереальным. Когда будет реально? Я не могу себе представить, как это будет выглядеть вообще. Хоккей не стоит на месте, может, через несколько лет женщина появится в тренерском штабе, если помечтать. Может, они и не с плохим тренерским мышлением, менеджерскими качествами, но их нигде нет. Пока я не вижу, как женщина может вписаться в это», — цитирует Legalbet Князева.

32-летняя Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды НХЛ.