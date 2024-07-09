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Сегодня, 06:02

Князев: «В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий клубов КХЛ Кирилл Князев прокомментировал назначении Джессики Кэмпбелл на пост помощника главного тренера «Сиэтла».

«В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится. Пока это выглядит нереальным. Когда будет реально? Я не могу себе представить, как это будет выглядеть вообще. Хоккей не стоит на месте, может, через несколько лет женщина появится в тренерском штабе, если помечтать. Может, они и не с плохим тренерским мышлением, менеджерскими качествами, но их нигде нет. Пока я не вижу, как женщина может вписаться в это», — цитирует Legalbet Князева.

32-летняя Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды НХЛ.

Джесика Кэмпбелл. Джесика Кэмпбелл стала первой женщиной в НХЛ, занявшей пост ассистента тренера

Источник: Legalbet
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
Кирилл Князев
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