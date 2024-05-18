Кирилл Марченко рассказал о самом счастливом моменте в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, выступавший в России за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от выступления в Национальной хоккейной лиге.

— Предположу, что самым счастливым вашим моментом в НХЛ пока стала победа 25 февраля этого года над «Рейнджерс». Ведь это был первый матч за два года, на котором побывали ваши родители, «Коламбус» выиграл, а вы забили классный гол, объехав ворота и на паузе положив Джонатана Куика.

— Такая версия звучит красиво, но, если честно, для родителей это все-таки была вторая игра из четырех, — улыбнулся Марченко. — Момент, конечно, был запоминающийся, матч классный, и приятно, что папа с мамой видели его во дворце. Они столько для меня сделали! Очень рад был, что смогли получить визу и приехать.

И все-таки если брать самое счастливое воспоминание из НХЛ, то это мой первый хет-трик (7 января 2023-го в ворота «Каролины», — Прим. И.Р.). Потому что я сделал его дома, а три гола при своей публике забивать всегда приятнее. Это была моя 14-я или 15-я игра в НХЛ, и, когда на лед летели кепки, я был в эйфории.

— Много кепок было?

— Немало, но и не сказать, что супермного. Есть куда стремиться!

— Не было ощущения после той игры, что это точка невозврата, и теперь в НХЛ у вас все будет в порядке?

— Нет. Тогда я даже не понимал, что происходит. Наверное, только к концу первого сезона возникло чувство уверенности, что все идет правильным путем. Но не в том смысле, что можно выдохнуть и расслабиться. Потому что это такая лига, в которой в любом случае ты должен работать дальше, чтобы быть нужным.