Клим Костин забросил первую шайбу в этой предсезонке НХЛ

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«Сент-Луис» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Миннесоты». Счет стал 4:1 в пользу «Блюз».
На 14-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для 23-летнего россиянина это первая шайба в этой предсезонке.
Klim Kostin calls game!— Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) October 5, 2022
Stream: https://t.co/RGqmotO2WF#stlblues pic.twitter.com/dBZ41Jp4PX
Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блюз» в первом матче сыграют против «Коламбуса» (16 октября).