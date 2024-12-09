Клименко рассказал, почему Мичков выступает в НХЛ ярче Цыплакова

Экс-игрок «Ак Барса» Глеб Клименко объяснил, почему форвард «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков выступает в НХЛ ярче нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова.

«Мичков более наглый в спортивном плане. Он в игре ничего не боится, в стычки лезет. Вроде небольшой парень, но очень самоуверенный. Мне кажется, Цыплаков еще ментально не раскрепостился, не расслабился. Присутствует легкое напряжение», — приводит слова Клименко Legalbet.ru

На счету Цыплакова в текущем сезоне пять голов и 11 передач в 29 матчах. Мичков забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в 26 играх.