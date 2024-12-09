Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:52

Клименко рассказал, почему Мичков выступает в НХЛ ярче Цыплакова

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-игрок «Ак Барса» Глеб Клименко объяснил, почему форвард «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков выступает в НХЛ ярче нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова.

«Мичков более наглый в спортивном плане. Он в игре ничего не боится, в стычки лезет. Вроде небольшой парень, но очень самоуверенный. Мне кажется, Цыплаков еще ментально не раскрепостился, не расслабился. Присутствует легкое напряжение», — приводит слова Клименко Legalbet.ru

На счету Цыплакова в текущем сезоне пять голов и 11 передач в 29 матчах. Мичков забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в 26 играх.

Источник: Legalbet.ru
1
Глеб Клименко
Матвей Мичков
Максим Цыплаков
Читайте также
В Кремле оценили возможность дальнейшего присутствия военных РФ в Сирии
Асад не контактировал с посольством Сирии в Москве
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Сегодня
Вчера
Неделя