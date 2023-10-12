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Сегодня, 06:21

Клингберг стал третьим защитником «Торонто», набравшим не менее двух очков в дебютном матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Торонто» Джон Клингберг отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).

Сайт НХЛ сообщает, что 31-летний хоккеист стал третьим защитником «Мэйпл Ливз» за последние 25 лет, набравшим не менее двух очков в своем дебютном матче за команду. Ранее такое удавалось Брайану Личу (3 голевые передачи в 2004 году) и Тайсону Бэрри (2 голевые в 2019).

Клингберг летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Торонто», зарплата — 4,15 миллиона долларов.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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