Клингберг стал третьим защитником «Торонто», набравшим не менее двух очков в дебютном матче

Защитник «Торонто» Джон Клингберг отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).

Сайт НХЛ сообщает, что 31-летний хоккеист стал третьим защитником «Мэйпл Ливз» за последние 25 лет, набравшим не менее двух очков в своем дебютном матче за команду. Ранее такое удавалось Брайану Личу (3 голевые передачи в 2004 году) и Тайсону Бэрри (2 голевые в 2019).

Клингберг летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Торонто», зарплата — 4,15 миллиона долларов.