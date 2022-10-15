Марченко набрал 2 очка в победном матче «Кливленда» против «Сиракьюза»

«Кливленд Монстерс» обыграл «Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 6:5 Б. Это первая игра для обеих команд в новом сезоне.

В составе фарм-клуба «Коламбуса» российский нападающий Кирилл Марченко отметился голом и голевой передачей. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

The first goal of the 2022-23 season goes to @monstershockey, courtesy of Kirill Marchenko ? pic.twitter.com/YPYTx4HGFS — American Hockey League (@TheAHL) October 14, 2022

В прошлом сезоне Марченко выступал за СКА (12 голов и 8 голевых передач в 39 матчах КХЛ) и «СКА-Неву» (7 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах ВХЛ).