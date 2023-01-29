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НХЛ

29 января, 22:49

Клубы НХЛ проявляют интерес к российскому голкиперу «Далласа» Худобину

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин пользуется спросом у клубов НХЛ, которые хотят укрепить вратарскую линию, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин выступал только за фарм-клуб «Старз» в АХЛ. В составе «Техаса» он провел 22 матча, показывая коэффициент надежности 2,78 при 90,4 процента отраженных бросков.

Его контракт со средней зарплатой в 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона.

Также в этом сезоне в договоре перестал действовать частичный запрет на обмены со стороны игрока.

Антон Худобин
ХК Даллас Старз
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