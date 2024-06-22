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Сегодня, 12:31

Клюшка Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму

Виктория Кравченко
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Клюшка форварда «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, которую он использовал в финале Кубка Стэнли 1988 года, была продана на аукционе за 336 тысяч долларов, сообщает ESPN. Это стало рекордом для данного хоккейного инвентаря.

По данным источника, 22 претендента предприняли 79 попыток заполучить клюшку.

Предыдущий рекорд также принадлежал Гретцки: в 2022 году его клюшка была продана за 138,6 тысяч долларов.

В финале 1988 года «Эдмонтон» обыграл «Бостон». Для команды это был 4-й чемпионский титул за пять сезонов и последний для Гретцки в его карьере.

Хоккей
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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