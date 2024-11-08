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Сегодня, 05:58

Кочетков признан третьей звездой матча «Каролина» — «Питтсбург»

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Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1). 25-летний россиянин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам

Второй звездой встречи признали защитника «Харрикейнз» Джейлена Чатфилда, набравшего 3 (0+3) очка, а первой — нападающего Джека Рословича, оформившего дубль и сделавшего одну голевую передачу.

«Каролина» с 20 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» с 12 очками расположился на 14-й строчке.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз

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