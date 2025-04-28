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Сегодня, 04:43

Кочетков: — о выходе в матче с «Нью-Джерси»: «Мне нужно было почувствовать шайбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков прокомментировал победу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

25-летний россиянин вышел на 25-й минуте при счете 3:1 после того, как Фредерик Андерсен получил повреждение.

«Для начала, травма Андерсена — тяжелый момент для нас. Когда Фредди приходил на скамейку, я выходил на игру и просто пытался сосредоточиться на следующем броске. Я не знаю, сколько дней я не играл, может быть, дней 10 с небольшим, нужно было почувствовать шайбу, а после того, как я сделал пару сейвов, игра пошла», — приводит слова Кочеткова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.

Петр Кочетков
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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