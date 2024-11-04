Кочетков рассказал, что Овечкин дразнит его после своих голов

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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дразнит его после заброшенных шайб.
«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит: «Я забил тебе! Я забил тебе!» Все русские так делают. Для меня это не проблема», — цитирует Кочеткова официальный сайт клуба.
4 ноября «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забил один из голов.
Кочетков выступает за «Каролину» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей (15 пропущенных голов, 5 побед).