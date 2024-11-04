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Сегодня, 14:21

Кочетков рассказал, что Овечкин дразнит его после своих голов

Владислав Маслов
Корреспондент
Петр Кочетков (справа).
Фото Global Look Press
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дразнит его после заброшенных шайб.

«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит: «Я забил тебе! Я забил тебе!» Все русские так делают. Для меня это не проблема», — цитирует Кочеткова официальный сайт клуба.

4 ноября «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забил один из голов.

Кочетков выступает за «Каролину» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей (15 пропущенных голов, 5 побед).

Дмитрий Орлов (№ 7) с&nbsp;Мартином Нечасом (№ 88), Йеспери Котканиеми (№ 82) и&nbsp;Эриком Робинсоном после гола в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (4:2) 4&nbsp;ноября 2024 года в&nbsp;Роли. «Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
Петр Кочетков
НХЛ

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