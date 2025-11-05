Видео
5 ноября, 12:21

Кочетков стал третьей звездой дня в своем первом матче сезона НХЛ

Анастасия Пилипенко

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Голкипер отразил 25 бросков в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Это была его первая игра в сезоне после травмы.

Первой звездой дня стал американский нападающий «Анахайма» Каттер Готье, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу в домашней игре против «Флориды» (7:3). Второй звездой признан финский форвард «Далласа» Микко Рантенен, он забросил две шайбы и отдал одну передачу в домашнем матче с «Эдмонтоном» (4:3 Б).

1

  • андр

    Петр, браво!

    05.11.2025

    Петр Кочетков
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Каролина Харрикейнз
