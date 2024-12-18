Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:52

Кочетков стал второй звездой дня в НХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Айлендерс» (4:0) 25-летний россиянин отразил 32 из 32 бросков по своим воротам и оформил первый «сухарь» в сезоне. Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на его счету 19 игр с коэффициентом надежности 2,47 и процентом отраженных бросков 90,2.

Лучшим хоккеистом игрового дня стал форвард «Монреаля» Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с «Баффало» (6:1).

Третьей звездой признан голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк, который сохранил ворота своей команды в неприкосновенности в матче против «Сиэтла» (3:0), сделав 30 сейвов.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Сегодня
Вчера
Неделя