Кочетков стал второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Айлендерс» (4:0) 25-летний россиянин отразил 32 из 32 бросков по своим воротам и оформил первый «сухарь» в сезоне. Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на его счету 19 игр с коэффициентом надежности 2,47 и процентом отраженных бросков 90,2.

Лучшим хоккеистом игрового дня стал форвард «Монреаля» Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с «Баффало» (6:1).

Третьей звездой признан голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк, который сохранил ворота своей команды в неприкосновенности в матче против «Сиэтла» (3:0), сделав 30 сейвов.