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Сегодня, 08:18

Кофилд: «Очень рад быть частью «Монреаля», это что-то действительно особенное»

Мария Гусева
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Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2030/31.

«Мне очень нравится в «Монреале». Это мой второй дом. Или первый, называйте как хотите, — цитирует пресс-служба «Канадиенс» Кофилда. — Я очень рад, что останусь здесь надолго. Мы стремимся к тому, чтобы стать лучшими. Думаю, что я и сам прибавляю с каждым годом, становлюсь лидером команды и подаю пример. Очень рад быть частью этой команды, это что-то действительно особенное».

В минувшем сезоне Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного сезона НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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