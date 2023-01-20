«Анахайм» выиграл у «Коламбуса», проигрывая после первого периода 0:3

«Коламбус» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

«Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд. «Дакс» прервали свою неудачную серию из пяти проигрышей.

«Анахайм» с 31 очком идет на 15-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на последней строчке в Восточной конференции — 28 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Анахайм» — 3:5 (3:0, 0:3, 0:2)

Голы: Оливье — 3 (Робинсон, Боквист), 2:17 — 1:0. Рословик — 4, 6:05 — 2:0. Бланкенбург — 3 (Лайне, Годро), 17:43 — 3:0. Хенрик — 16 (Терри, Лундестрем), 20:22 — 3:1. Фаулер — 5 (Комтуа, Зеграс), 33:07 — 3:2. Бенуа — 2 (Терри, Хенрик), 35:02 — 3:3. Зеграс — 15 (Фаулер, Строум), 45:07 — 3:4. Джонс — 3 (Менья, Лундестрем), 55:31 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс — Столарз (Гибсон, 20:00).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 33 (15+8+10) — 33 (9+10+14).

Наши: Гавриков (21.09/2/-1), Марченко (17.14/3/-2) — Куликов (20.04/2/+1).

20 января. Коламбус. Nationwide Arena. 16017 зрителей.