«Анахайм» обыграл «Коламбус», Марченко забросил шайбу

«Анахайм» на выезде переиграл «Коламбус» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Кирилл Марченко, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

24-летний российский форвард «Коламбуса» набрал 28 (11+17) очков в 30 матчах.

У «Дакс» отличились Мэйсон Мактавиш, Джексон ЛаКомбе и Алекс Киллорн, также забросивший победную шайбу.

«Анахайм» набрал 26 очков за 29 встреч и занимает 14-е место в Западной конференции, «Коламбус» с 29 очками в 30 играх идет 13-м на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мактавиш — 3 (Фаббри, Лакомб), 16:33 — 0:1. Марченко — 11 (бол., К. Джонсон, Веренски), 17:09 — 1:1. Силлинджер — 5 (Эштон-Риз, Оливье), 17:43 — 2:1. Киллорн — 5 (Строум, Терри), 33:56 — 2:2. ван Римсдайк — 4 (Северсон, Лабанк), 51:25 — 3:2. Лакомб — 6 (Терри, Киллорн), 57:14 — 3:3. Киллорн — 6 (Фаббри), 61:43 — 3:4.

Вратари: Гривз — Гибсон (57:03 — 57:14).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 42 (11+12+17+2) — 27 (10+11+5+1).

Наши: Воронков (19.30/1/0), Марченко (19.47/6/-1), Проворов (23.17/0/-1) — Минтюков (18.30/1/+1).

15 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.