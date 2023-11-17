«Коламбус» потерпел поражение от «Аризоны». Проворов и Воронков отметились голевыми передачами

«Коламбус» на своем льду проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

В первом голе «Блю Джэкетс» поучаствовали российские хоккеисты Иван Проворов и Дмитрий Воронков, отметившиеся голевыми передачами.

«Аризона» с 18 очками идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (12 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Северсон — 2 (Воронков, Проворов), 21:45 — 1:0. Хейтон — 2 (Кессельринг, Дамба), 26:20 — 1:1. Кули — 2 (бол., Дурзи, Келлер), 49:39 — 1:2. Крауз — 7 (Бьюгстад), 50:07 — 1:3. Северсон — 3 (Веренски, Тексье), 58:03 — 2:3.

Вратари: Мерзликинс (56:27 — 58:03, 58:16) — Ингрэм.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (17+7+17) — 32 (9+15+8).

Наши: Воронков (16.36/4/0), Марченко (19.00/6/+1), Проворов (21.38/1/+1), Чинахов (10.40/1/0) — -.

17 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 15909 зрителей.