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Сегодня, 06:38

«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Сорокин сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на выезде выиграли у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ 0 3:2. «Островитяне» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Вальстрем — 6 (Барзал, Хольмстрем), 17:26 — 0:1. Пажо — 6 (бол., Добсон, Барзал), 27:51 — 0:2. Чинахов — 4 (бол., Годро, Джонсон), 34:05 — 1:2. Джонсон — 5 (бол., Бьорк, Годро), 34:38 — 2:2. Нельсон — 10, 46:10 — 2:3.

Вратари: Корписало — Сорокин.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 26 (5+11+10) — 24 (8+9+7).

Наши: Гавриков (27.26/3/0), Чинахов (16.35/4/-1) — Романов (20.28/0/+2).

26 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 17286 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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