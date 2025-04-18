«Коламбус» разгромил «Айлендерс», Воронков забил один гол

«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков забил один гол. Его одноклубник и соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Коламбус» набрал 89 очков и завершил сезон на 9-й строчке в Восточной конференции. «Айлендерс» стали 12-ми — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Айлендерс» — 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Голы: К. Силлинджер — 11, 22:21 — 1:0. Фаббро — 9 (Харрис), 27:43 — 2:0. Воронков — 22 (Веренски, К. Силлинджер), 30:09 — 3:0. Керали — 6 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 35:14 — 4:0. Веренски — 23 (Монахэн, Марченко), 37:27 — 5:0. Фэшинг — 2 (Сизикас), 54:48 — 5:1. Фантилли — 32 (ван Римсдайк), 58:37 — 6:1.

Вратари: Гривз — Хегберг.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 26 (6+11+9) — 37 (10+16+11).

Наши: Воронков (12.35/2/+1), Марченко (15.34/1/+1), Проворов (20.52/0/+2) — Цыплаков (14.34/2/-2).

18 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18874 зрителя.