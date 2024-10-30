«Коламбус» сыграет с «Айлендерсом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 31 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Коламбусе (штат Огайо, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Коламбус» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» набрали девять очков в 8-ми матчах и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» располагается на 14-й строчке на Востоке (у команды восемь очков в 9-ти играх).

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