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9 октября, 07:30

«Коламбус»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Коламбус» стартует в регулярном чемпионате 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (в центре).
Фото Getty Images
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«Коламбус» начинает свой 24-й сезон в Национальной хоккейной лиге. «Блю Джекетс» в первом матче сезона-2024/25 встретятся с «Миннесотой» в пятницу, 11 октября, в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле (начало в 3.00 по московскому времени).

Первую домашнюю игру «Коламбус» проведет после двух матчей на выезде. В среду, 16 октября, «Блю Джекетс» примут «Флориду» на «Нэшнуайд-арене» (начало — в 2.00).

«Коламбус» перед Новым годом проведет два матча: команда из штата Огайо будет играть 28 и 29 декабря (по московскому времени) с «Бостоном» дома и в гостях. Первый матч 2025 года «Блю Джекетс» проведут 1 января на домашней площадке против «Каролины», а через день отправятся на выезд в гости к «Харрикейнз».

В завершение регулярного чемпионата «Коламбус» сыграет с «Айлендерс» 18 апреля (начало — в 2.00 мск).

В составе «Блю Джекетс» выступают россияне: вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Приводим расписание матчей команды из Огайо на старте чемпионата НХЛ (время — московское).


«Коламбус»: календарь матчей в октябре 2024 года

11 октября. 3.00. «Миннесота» — «Коламбус»

13 октября. 4.00. «Колорадо» — «Коламбус»

16 октября. 2.00. «Коламбус» — «Флорида»

18 октября. 2.00. «Коламбус» — «Баффало»

20 октября. 2.00. «Коламбус» — «Миннесота»

23 октября. 2.30. «Коламбус» — «Торонто»

27 октября. 3.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»

29 октября. 2.00. «Коламбус» — «Эдмонтон»

31 октября. 2.00. «Коламбус» — «Айлендерс»

Календарь матчей «Коламбуса» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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