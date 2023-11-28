«Коламбус» обыграл «Бостон», четыре российских игрока «Блю Джэкетс» забросили по шайбе

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:2.

В составе «Блю Джэкетс» 2 (1+1) очка набрал Егор Чинахов, по голу забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Джастин Данфорт. У «Брюинз» отличились Мэттью Пойтрас и Джон Бичер, вратарь Линус Улльмарк сменил Джереми Суэймена на 27-й минуте при счете 0:2.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 31 очком — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Воронков — 4 (Чинахов), 15:52 — 1:0. Проворов — 2 (Иржичек, Силлинджер), 25:38 — 2:0. Чинахов — 2, 36:42 — 3:0. Марченко — 7 (бол., Дженнер, Лайне), 44:51 — 4:0. Пойтрас — 5 (Макэвой, Хейнен), 48:24 — 4:1. Дэнфорт — 6 (п.в., Керали, Дженнер), 53:41 — 5:1. Бишер — 4 (Шаттенкирк, Фредерик), 57:40 — 5:2.

Вратари: Мартин — Суэймен (Ульмарк, 26:14, 52:40 — 53:41).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (13+19+8) — 33 (11+9+13).

Наши: Воронков (14.40/3/+3), Марченко (18.21/3/-1), Проворов (24.30/2/+2), Чинахов (13.55/1/+3) — -.

28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.