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Сегодня, 14:00

«Коламбус» — «Бостон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Бостон» 3 января во Вконтакте начнется в 03.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем поле сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Коламбус» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Бостон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 50 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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