«Коламбус» на своем поле сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».