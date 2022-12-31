«Коламбус» одержал победу над «Чикаго». Марченко забросил одну шайбу

«Коламбус» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из семи поражений.

22-летний российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился одной заброшенной шайбой.

«Чикаго» идет последним в Западной конференции, а «Коламбус» — в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Чикаго» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Атанасиу — 8 (Филлипс, Лафферти), 11:33 — 0:1. Бемстрем — 4 (бол., Годро, Боквист), 18:40 — 1:1. Нюквист — 7 (мен., Рословик), 23:50 — 2:1. Марченко — 5 (Годро, Байрейтер), 39:57 — 3:1. Нюквист — 8 (мен., п.в., Керали), 59:21 — 4:1.

Вратари: Корписало — Стэлок (57:30 — 59:21).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 38 (15+14+9) — 27 (9+5+13).

Наши: Гавриков (24.57/1/+1), Марченко (13.41/2/+1) — -.

31 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18280 зрителей.