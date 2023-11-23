«Коламбус» победил «Чикаго». Марченко набрал 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из 9 поражений.

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил одну шайбу и сделал голеву передачу. На счету Ивана Проворова одна голевая передача, а у Дмитрия Воронкова — гол.

«Коламбус» с 14 очками занимает 16-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)

Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3.

Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16).

Наши: Воронков (11.19/1/0), Марченко (16.54/3/+3), Проворов (23.34/3/0), Чинахов (12.02/1/0) — Зайцев (10.16/0/0).

23 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 18158 зрителей