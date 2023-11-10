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НХЛ

Сегодня, 06:24

«Даллас» обыграл «Коламбус». Марченко забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
10 ноября. «Коламбус» — «Даллас» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

В составе проигравшей команды одну шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Также в голевой атаке поучаствовал Дмитрий Воронков, записавший на свой счет голевую передачу.

«Даллас» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Даллас» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Голы: Дженнер — 7 (Годро, Рословик), 1:08 — 1:0. Марченко — 3 (Фантилли, Воронков), 8:43 — 2:0. Марчмент — 3 (Дюшен, Сегин), 9:29 — 2:1. Смит — 2 (Факса, Линделл), 30:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Лундквист), 36:34 — 2:3. Сегин — 2 (Лундквист, Дюшен), 43:47 — 2:4. Робертсон — 3 (п.в., Павелски), 57:04 — 2:5.

Вратари: Мартин (55:19 — 56:43, 56:54 — 57:04) — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (7+11+11) — 32 (13+7+12).

Наши: Воронков (11.37/2/+1), Марченко (13.55/5/+1), Проворов (20.38/1/-1), Чинахов (14.46/2/-3) — Дадонов (13.01/0/0).

10 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 15 253 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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