«Коламбус» потерпел поражение от «Монреаля»

24 ноября, 05:42
«Коламбус» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов провел всю встречу на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Монреаль» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Оливье — 2, 41:08 — 1:0. Джекай — 3 (Эванс, Слафковски), 42:38 — 1:1. Савар — 1 (Дак, Кофилд), 43:35 — 1:2. Монахэн — 5 (п.в.), 58:07 — 1:3.
Вратари: Корписало (57:49 — 58:07, 58:15) — Монтембо.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 31 (6+10+15) — 29 (7+10+12).
Наши: Гавриков (22.13/1/-1) — Дадонов (14.44/0/0).
24 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.