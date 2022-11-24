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НХЛ

24 ноября, 05:42

«Коламбус» потерпел поражение от «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Оливье — 2, 41:08 — 1:0. Джекай — 3 (Эванс, Слафковски), 42:38 — 1:1. Савар — 1 (Дак, Кофилд), 43:35 — 1:2. Монахэн — 5 (п.в.), 58:07 — 1:3.

Вратари: Корписало (57:49 — 58:07, 58:15) — Монтембо.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (6+10+15) — 29 (7+10+12).

Наши: Гавриков (22.13/1/-1) — Дадонов (14.44/0/0).

24 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
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