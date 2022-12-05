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НХЛ

Сегодня, 04:51

«Коламбус» дома проиграл «Детройту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Детройт» идет на 8-м месте в Восточной конференции — 29 очков. «Коламбус» располагается на последней строчке — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Детройт» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Чарник — 2 (Берггрен, Мяяття), 6:34 — 0:1. Кубалик — 10 (бол., Гронек, Перрон), 17:36 — 0:2. Раймонд — 7 (бол., Гронек, Перрон), 27:03 — 0:3. Бьорк — 2 (бол., Дженнер, Рословик), 36:10 — 1:3. Джонсон — 6 (Годро, Дженнер), 41:58 — 2:3. Копп — 3 (Мяяття, Сундквист), 46:08 — 2:4.

Вратари: Корписало (57:30) — Хуссо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (8+10+16) — 35 (13+11+11).

Наши: Гавриков (13.18/0/0), Чинахов (12.36/3/-2) — -.

5 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16087 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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