«Коламбус» проиграл «Детройту», Проворов сделал голевую передачу

«Коламбус» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 15 (3+12) очков в 39 играх.

«Детройт» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 38 очков в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Детройт» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)

Голы: ван Римсдайк — 5 (бол., Силлинджер, Проворов), 2:42 — 1:0. Кейн — 8 (Копп, Дебринкэт), 6:55 — 1:1. Густафссон — 1 (Холл), 14:39 — 1:2. Дебринкэт — 16 (бол., Зайдер, Ларкин), 17:09 — 1:3. Веренски — 12, 31:09 — 2:3. Монахэн — 14 (ван Римсдайк, Веренски), 38:40 — 3:3. Ларкин — 14 (бол., Дебринкэт, Кейн), 44:54 — 3:4. ван Римсдайк — 6 (Фантилли, Веренски), 57:19 — 4:4. Берггрен — 6 (Мотт, Чиаро), 59:24 — 4:5.

Вратари: Мерзликинс — Тэлбот.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (7+5+13) — 26 (12+6+8).

Наши: Воронков (21.27/2/0), Марченко (24.14/2/0), Проворов (26.39/0/-1) — Тарасенко (14.59/0/-1).

3 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18370 зрителей.