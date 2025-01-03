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«Коламбус» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Коламбус» сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Тарасенко, игрок ХК «Детройт».
Фото Getty Images
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«Коламбус» сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 3 января. Матч состоится в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Колумбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Коламбус» — «Детройт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» набрали 38 очков в 38 играх и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Ред Уингз» располагаются на 14-й строчке на Востоке (у команды — 34 очка в 37 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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