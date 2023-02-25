Дубль Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон»

«Коламбус» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Дублями в составе «Блю Джекетс» отметились российский нападающий Кирилл Марченко и американский форвард Джек Рославик. По голу за команду забили Бун Дженнер и Патрик Лайне.

В составе «Ойлерз» шайбы забросили Уоррен Фегеле, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид, оформивший дубль.

22-летний Марченко набрал 17 (16+1) очков в 36 матчах текущего сезона НХЛ.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 59 матчах. «Эдмонтон» находится на четвертой строчке «Запада» с 72 очками.

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«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)

Голы: Марченко — 15 (Годро, Дженнер), 1:14 — 1:0. Дженнер — 18 (бол., Лайне, Рословик), 21:33 — 2:0. Марченко — 16 (Годро), 23:24 — 3:0. Лайне — 17 (Боквист, Рословик), 25:56 — 4:0. Фогеле — 11, 26:40 — 4:1. Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Бэрри), 29:42 — 4:2. Макдэвид — 47 (мен., Кулак), 32:51 — 4:3. Макдэвид — 48 (Кулак, Бэрри), 34:42 — 4:4. Рословик — 5 (Лайне, Джонсон), 49:01 — 5:4. Рословик — 6 (Байрейтер), 54:56 — 6:4. Хаймэн — 28 (Макдэвид, Нерс), 57:04 — 6:5.

Вратари: Корписало — Кэмпбелл (Скиннер, 25:56, 56:43 — 57:04, 58:29).

Штраф: 20 — 10.

Броски: 26 (9+11+6) — 48 (9+15+24).

Наши: Марченко (20.37/5/+1) — -.

25 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.