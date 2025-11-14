Видео
14 ноября, 06:16

«Коламбус» выиграл у «Эдмонтона», Марченко сделал голевую передачу, Подколзин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Матье Оливье, а также по голу забили Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 10 матчей. Всего в этом сезоне у 25-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 17 играх.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. У 24-летнего россиянина теперь 8 (3+5) очков в 19 играх. Также у «островитян» отличились Мэтт Савой и Леон Драйзайтль, оформивший дубль.

«Коламбус» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 19 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:30. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Эдмонтон
5

  • ГлавПатриот

    В целом согласен. Еще удивительно как надолго выбыл Хайман. По моменту не смотрелось настолько кошмарно.

    14.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Между тем, мы легко и незаметно вернулись к бразильскому хоккею Джея. И на усиление рассчитывать неоткуда. Мощи Янмарка не факт, что вообще в хоккей играть готовы, не говоря уже об уровне НХЛ. Ну и спасибо Лиге за календарь - эта выездная серия в ноябре может поставить крест на всем сезоне. Ну будем мучиться дальше, чего уж.

    14.11.2025

  • Женек10

    Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. У 24-летнего россиянина теперь 8 (3+5) очков в 19 играх. Также у «островитян» отличились Мэтт Савой и Леон Драйзайтль, оформивший дубль. Островитян? Всё это время интересно одно: это байт на комменты или козинов реально настолько тупой, что без ошибок у него 1 заметка в неделю?

    14.11.2025

  • shurikfromkaragay

    Коламбус - молодцы!

    14.11.2025

  • Сергей

    Веселый матч. Команды с легкостью забивали и тут же пропускали. Но в этот раз Коламбус удержал свое преимущество. С такой чудо зашитой и вратарями МакДэвиду придется еще на год отложить мечты о КС.

    14.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    ХК Эдмонтон Ойлерз
