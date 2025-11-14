«Коламбус» выиграл у «Эдмонтона», Марченко сделал голевую передачу, Подколзин забил гол

«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Матье Оливье, а также по голу забили Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 10 матчей. Всего в этом сезоне у 25-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 17 играх.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. У 24-летнего россиянина теперь 8 (3+5) очков в 19 играх. Также у «островитян» отличились Мэтт Савой и Леон Драйзайтль, оформивший дубль.

«Коламбус» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 20 очков в 19 играх.