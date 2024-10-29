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Сегодня, 04:33

«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», Макдэвид отыграл 37 секунд и травмировался

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко (слева) в матче против «Эдмонтона».
Фото Russell LaBounty-Imagn Images, USA Today Sports
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«Коламбус» дома разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев дважды забил Шон Монахан, по одному голу у Матье Оливье, Коула Силлинджера, Адама Фантилли и Микаэла Пюухтии. Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сделал две результативные передачи, у другого российского форварда команды Егора Чинахова один голевой пас.

Единственный гол гостей на счету Маттиаса Экхольма.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел на льду 37 секунд и получил травму, из-за которой не смог вернуться на площадку.

«Коламбус» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 8 матчах. «Эдмонтон» идет на 12-й строчке «Запада» с 9 очками в 10 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз

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