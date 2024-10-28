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28 октября, 23:40

«Коламбус» — «Эдмонтон»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Коламбус» и «Эдмонтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 29 октября. Игра будет проходить на «Нэйшнуайд-Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Коламбус» — «Эдмонтон» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Коламбус» набрал 7 очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. «Эдмонтон» провел 9 матчей и набрал 9 очков.

В предыдущих матчах «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» 27 октября (3:4ОТ), а «Эдмонтон» победил «Детройт» 28 октября (3:2ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз

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