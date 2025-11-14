«Коламбус» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев забили Матье Оливье (дважды), Чарли Койл, Дентон Матейчук и Адам Фантилли, у гостей — Василий Подколзин, Мэтт Савой и Леон Драйзайтль (дважды).

«Коламбус» (19 очков после 17 матчей) занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (20 очков после 19 игр) идет на 9-м месте в Западной конференции.

