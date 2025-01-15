«Коламбус» по буллитам переиграл «Филадельфию», Тарасов сделал 23 сейва

«Коламбус» одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блю Джэкетс» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей, которая стала для него 30-й в сезоне, и реализовал свою попытку в серии буллитов. 24-летний россиянин набрал 48 (18+30) очков в 44 играх.

Российский голкипер хозяев Даниил Тарасов отразил 23 из 25 бросков по воротам. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 26 из 28 бросков.

«Коламбус» набрал 48 очков в 44 играх и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке — 44 очка в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бринк — 5 (Силер, Драйсдейл), 3:44 — 0:1. Веренски — 14, 10:27 — 1:1. Типпетт — 13 (Фрост), 48:13 — 1:2. Веренски — 15 (Марченко, Фантилли), 55:23 — 2:2.

Победный буллит: К. Джонсон.

Вратари: Тарасов — Федотов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (8+9+9+3) — 25 (8+9+7+1).

Наши: Воронков (16.47/4/+1), Марченко (19.18/4/+1), Проворов (23.25/0/0) — Замула (16.33/0/0), Мичков (13.12/3/0).

15 января. Коламбус. Nationwide Arena. 15018 зрителей.