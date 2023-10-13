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Сегодня, 06:12

«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
13 октября .&amp;quot;Коламбус&amp;quot; - &amp;quot;Филадельфия&amp;quot; - 2:4.
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» в домашнем матче проиграл «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко поучаствовал в обоих голах своей команды, сделав две голевые передачи. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула сделал одну голевую передачу.

Видео лучших моментов матча «Коламбус» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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