«Флорида» победила «Коламбус», Куликов забил гол

«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей забили Сэм Райнхарт, Дмитрий Куликов, Антон Лунделл и Ээту Лоустаринен.

У хозяев отличились Коул Силлинджер, Шон Монахан и Джеймс Ван Римсдайк. Российские форварды «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Кирилл Марченко сделали по одному голевому пасу.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 6 очками в 5 матчах. «Коламбус» идет на 14-й строчке с 2 очками в 3 играх.

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Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Голы: Силлинджер — 1 (мен., К. Джонсон), 20:41 — 1:0. Лунделл — 3 (Райнхарт, Шмидт), 30:25 — 1:1. Монахэн — 2 (Чинахов, Марченко), 31:22 — 2:1. Куликов — 1 (Миккола, Лунделл), 31:59 — 2:2. Райнхарт — 4 (Верхэге, Беннетт), 39:58 — 2:3. Луостаринен — 2 (Райнхарт, Миккола), 55:12 — 2:4. ван Римсдайк — 1 (Северсон, Лабанк), 57:21 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс (55:32 — 57:21, 57:32) — Найт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (6+16+16) — 22 (8+8+6).

Наши: Марченко (18.19/1/+1), Проворов (24.42/1/+2), Чинахов (16.26/4/+2) — Куликов (19.18/1/+3).

16 октября. Коламбус. Nationwide Arena.