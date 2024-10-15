Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:00

«Коламбус» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Коламбус» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Коламбус» и «Флорида» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Матч пройдет на спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Коламбусе, стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

Официальных трансляций игр НХЛ в России нет. Следить за североамериканским хоккеем вы можете в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Коламбус» — «Флорида» отслеживайте в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Коламбус» провел два матча и набрал 2 очка, победив в последней игре «Колорадо» (6:4). «Флорида» сыграла четыре матча и заработала 4 очка, в предыдущей встрече ее соперником был «Бостон» (4:3).

ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя