«Коламбус» и «Флорида» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Матч пройдет на спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Коламбусе, стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

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В этом регулярном чемпионате «Коламбус» провел два матча и набрал 2 очка, победив в последней игре «Колорадо» (6:4). «Флорида» сыграла четыре матча и заработала 4 очка, в предыдущей встрече ее соперником был «Бостон» (4:3).