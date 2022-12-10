«Коламбус» выиграл у «Калгари». Чинахов сделал голевую передачу

«Коламбус» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голевой передачей. Для него это 9-й ассист в этом сезоне

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лайне — 7 (Рословик, Чинахов), 1:02 — 1:0. Робинсон — 3, 22:52 — 2:0. Стоун — 3 (Баклунд, Хэнифин), 57:26 — 2:1. Керали — 7 (п.в., Дженнер, Оливье), 59:36 — 3:1.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 40:00) — Маркстрем (57:30 — 59:36).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 27 (9+8+10) — 32 (12+6+14).

Наши: Гавриков (27.44/0/0), Марченко (9.16/0/0), Чинахов (15.13/1/+1) — Задоров (16.38/0/0).

10 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16902 зрителя.