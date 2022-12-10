Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:46

«Коламбус» выиграл у «Калгари». Чинахов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Коламбус» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голевой передачей. Для него это 9-й ассист в этом сезоне

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лайне — 7 (Рословик, Чинахов), 1:02 — 1:0. Робинсон — 3, 22:52 — 2:0. Стоун — 3 (Баклунд, Хэнифин), 57:26 — 2:1. Керали — 7 (п.в., Дженнер, Оливье), 59:36 — 3:1.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 40:00) — Маркстрем (57:30 — 59:36).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 27 (9+8+10) — 32 (12+6+14).

Наши: Гавриков (27.44/0/0), Марченко (9.16/0/0), Чинахов (15.13/1/+1) — Задоров (16.38/0/0).

10 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16902 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой
Небензя заявил о росте поставок направляемого Украине оружия в третьи страны
Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине
Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вашингтон» переиграл «Сиэтл». Овечкин набрал 2 очка

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Баффало». Малкин сделал две голевые передачи