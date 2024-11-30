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Сегодня, 02:02

«Коламбус» переиграл «Калгари», Марченко набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Калгари» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Фантилли — 4 (Проворов), 11:56 — 1:0. К. Джонсон — 5 (Силлинджер), 16:42 — 2:0. Веренски — 8 (Марченко, Воронков), 24:43 — 3:0. Коулмэн — 5 (Андерссон, Бол), 34:59 — 3:1. Фантилли — 5 (Марченко, Фаббро), 44:46 — 4:1. Кадри — 7 (бол., Поспишил, Вольф), 51:00 — 4:2. Марченко — 9 (п.в., Воронков, Веренски), 58:20 — 5:2.

Вратари: Мерзликинс — Вольф (56:53 — 58:20).

Штраф: 21 — 19.

Броски: 34 (16+9+9) — 29 (10+8+11).

Наши: Воронков (17.25/2/+3), Марченко (16.19/4/+3), Проворов (25.59/2/+1) — Кузьменко (15.55/2/-2), Мироманов (21.24/3/-3).

29 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

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ХК Калгари Флэймз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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