«Коламбус» переиграл «Калгари», Марченко набрал 3 очка

Сегодня, 02:02
«Коламбус» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Калгари» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Фантилли — 4 (Проворов), 11:56 — 1:0. К. Джонсон — 5 (Силлинджер), 16:42 — 2:0. Веренски — 8 (Марченко, Воронков), 24:43 — 3:0. Коулмэн — 5 (Андерссон, Бол), 34:59 — 3:1. Фантилли — 5 (Марченко, Фаббро), 44:46 — 4:1. Кадри — 7 (бол., Поспишил, Вольф), 51:00 — 4:2. Марченко — 9 (п.в., Воронков, Веренски), 58:20 — 5:2.
Вратари: Мерзликинс — Вольф (56:53 — 58:20).
Штраф: 21 — 19.
Броски: 34 (16+9+9) — 29 (10+8+11).
Наши: Воронков (17.25/2/+3), Марченко (16.19/4/+3), Проворов (25.59/2/+1) — Кузьменко (15.55/2/-2), Мироманов (21.24/3/-3).
29 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.