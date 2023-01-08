«Коламбус» по буллитам обыграл «Каролину», Марченко сделал хет-трик

«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В составе «Блю Джекетс» хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко.

За «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Брейди Скжей и Макс Пачиоретти, сделавший дубль. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Коламбуса». Победный бросок реализовал Кент Джонсон.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Каролина» располагается на 2-й строчке с 40 очками.

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«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Марченко — 6 (бол., Джонсон, Бьорк), 27:26 — 1:0. Марченко — 7 (бол., Джонсон, Бемстрем), 29:02 — 2:0. Пачиоретти — 1 (Джарвис, Шей), 31:20 — 2:1. Шей — 8 (бол., Штястны), 37:18 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Свечников, Ахо), 38:56 — 2:3. Марченко — 8 (Силлинджер), 45:23 — 3:3.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Корписало — Раанта.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 18 (7+7+4+0) — 42 (13+21+7+1).

Наши: Гавриков (25.04/1/-1), Марченко (13.54/8/+1) — Свечников (20.37/3/-1).

8 января. Коламбус. Nationwide Arena.