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Сегодня, 02:30

«Коламбус» — «Каролина»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Коламбус» и «Каролина» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Коламбус Блю Джэкетс» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 1 января. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Коламбус» — «Каролина» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В ноябре «Коламбус» одержал победу (5:4Б), а в декабре «Каролина» взяла реванш (4:1).

В сезоне-2023/24 «Каролина» дошла до второго раунда Кубка Стэнли, а «Коламбус» не попал в плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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