Три передачи Маккиннона помогли «Колорадо» выиграть у «Коламбуса» в НХЛ

5 ноября «Коламбус» дома проиграл «Колорадо» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Эвеланш» голы забили Арттури Лехконен, Мартин Каут, Логан О'Коннор, Девон Тейвз и Алекс Ньюхук. По три передачи на свой счет записали Кэйл Макар и Натан Маккиннон. За «Блю Джэкетс» отличился Бун Дженнер.

В составе «Коламбуса» 17 минут на льду провел российский защитник Владислав Гавриков при показателе полезности «-2». У его соотечественника Егора Чинахова — 12 минут и 32 секунды при «-2».

У «Колорадо» 10 минут и 40 секунд на площадке провел Михаил Мальцев. На счету вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева — 31 сэйв.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропускал игру из-за травмы верхней части тела.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Колорадо» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Лехконен — 3 (Маккиннон, Рантанен), 0:33 — 0:1. Дженнер — 2 (бол., Веренски, Рословик), 12:27 — 1:1. Каут — 1 (Макар, Маккиннон), 21:22 — 1:2. О`Коннор — 3 (Макар, Тэйвз), 24:13 — 1:3. Тэйвз — 1 (Маккиннон, Макар), 24:50 — 1:4. Ньюхук — 2 (Родригес, Каут), 41:36 — 1:5.

Вратари: Корписало — Георгиев.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 32 (13+4+15) — 45 (12+17+16).

Наши: Гавриков (17.12/0/-2), Чинахов (12.43/1/-2) — Мальцев (10.51/3/0).

5 ноября. Тампере. Nokia Arena. 12897 зрителей